Військове керівництво України вшанувало пам’ять жертв війни

У Парку Вічної Слави, біля Могили Невідомого солдата пройшло молитовне стояння до Дня скорботи і вшанування пам’яті жертв війни в Україні.

У заході візяли участь керівництво Міністерства оборони, Генерального штабу Збройних Сил України, військовослужбовці столичного гарнізону та представники духовенства, які здійснюють душпастирську опіку над військовими.

За участю військовослужбовців відбулася хресна хода, читалися молитви священнослужителів всіх конфесій у пам’ять живих та загиблих учасників війни. Також всі запалии свічки у формі хреста із написом “1941-1945”.