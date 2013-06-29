Лебедєв вручив погони та кортики випускникам Академії ВМС ім. П.С.Нахімова

У Севастополі, в Академії Військово-Морських Сил імені П.С.Нахімова сьогодні, 29 червня, відбувся черговий випуск молодих офіцерів і молодших спеціалістів. Під час урочистої церемонії, що відбулася на плацу військового вишу, випускників з присвоєнням першого офіцерського звання привітав від імені Президента України – Верховного Головнокомандувача ЗС України і від себе особисто Міністр оборони України Павло Лебедєв.

Керівник вітчизняного військового відомства наголосив на значних зусиллях, які сьогодні докладають керівництво країни, в першу чергу Верховний Головнокомандувач Збройних Сил України Віктор Янукович, Уряд України з метою подальшого розвитку Збройних Сил України, підвищення рівня їх боєготовності і боєздатності, а також вирішенню соціальних проблем військовослужбовців.

– Хочу побажати усім вам, хто носить погони військового, щоб для нашого народу ви були уособленням захисника Вітчизни. Захисника, здатного в будь-який час, не жаліючи свого життя, захистити Україну і її народ, – зазначив Міністр оборони Павло Лебедєв.

Дуже важливою подією в житті національного флоту назвав сьогоднішній випуск лейтенантів командувач ВМС ЗС України віце-адмірал Юрій Іл’їн. Звертаючись до молодих офіцерів, керівник виду Збройних Сил наголосив:

– Ви є майбутнім Військово-Морських Сил. Саме вам вже завтра нести військово-морський прапор України морями Світового океану, вести наш флот вперед і перемагати.

Командувач дав наказ служити сумлінно, бути справжніми професіоналами і взірцем для підлеглих, дорожити офіцерською честю і гідністю, берегти та примножувати традиції флотського братерства, любові до Батьківщини, свого корабля, своєї частини. Віце-адмірал Юрій Іл’їн побажав випускникам успіхів в опануванні посад, впевненості в своїх силах, традиційних чистих фарватерів і сім футів під кілем.

Керівник вітчизняного оборонного відомства Павло Лебедєв вручив пам’ятну відзнаку кращому випускнику, відміннику навчання та бойової підготовки, стипендіату премії Президента України лейтенанту Олексію Гаджега.

Аташе з питань оборони при Посольстві Італійської Республіки в Україні полковник Амадео Санторо вручив випускнику 5-го курсу факультету корабельної енергетики Станиславу Походощуку подарунковий варіант військово-морського кортика ВМС Італії.

В урочистій церемонії випуску також взяли участь голова Севастопольської міської ради Юрій Дойніков, перший заступник голови Севастопольської міської державної адміністрації Федір Рубанов, помічник Міністра оборони України Віктор Максимов, глава Гагарінської РДА міста Севастополя Олег Сердюк, члени військової ради ВМС ЗС України, почесний голова Ради ветеранів ВМС України віце-адмірал у відставці Микола Клітний, шефські делегації, представники духовенства.

Міністр оборони України Павло Лебедєв на завершення урочистої церемонії сфотографувався з випускниками, відповів на запитання представників ЗМІ, ознайомився з деякими об’єктами Академії ВМС ім.П.С.Нахімова.

Довідка. Державну атестацію пройшли 45 курсантів 5-го (випускного) курсу. Наказом Міністра оборони України їм присвоєно військове звання “лейтенант”. Випускники отримали морські кортики та дипломи за освітньо-кваліфікаційним рівнем “спеціаліст”. 39 молодих офіцерів призначені на посади у військові частини ВМС ЗС України, при цьому переважна більшість випускників служитиме на кораблях флоту. Шість випускників направлено для проходження військової служби у морських частинах Державної прикордонної служби України.

Слід відзначити, що 7 випускників отримали дипломи з відзнакою. Найвищий середній бал випускниками отримано по фізичному вихованню, спеціальній фізичній підготовці і спорту – 4,33 бала.

Крім того, 23-м старшинам, які успішно закінчили Академію ВМС ім.П.С.Нахімова на заочній формі навчання, вручено дипломи з освітньо-кваліфікаційним рівнем “бакалавр”.