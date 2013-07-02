У дитячому таборі ЗСУ імені Гагаріна відкрито другу табірну зміну

У святковому заході взяли участь дітлахи, їхні вихователі, а також військовослужбовці Одеського гарнізону.

Звертаючись до хлопчиків і дівчаток, директор табору Лариса Сергєєва та начальник 59-го Будинку офіцерів підполковник Валентин Доценко побажали їм доброго відпочинку й активної участі в різноманітних заходах, висловили побажання набратися якомога більше сил, знайти багато друзів. Продовженням урочистостей стала концертна програма за участю дитячих творчих колективів міста Одеси, дискотека й яскраве вогнище.

За словами директора дитячого оздоровчого табору імені Юрія Гагаріна Лариси Сергєєвої, цей рік «гагарінців» є ювілейним, вони відзначатимуть своє 60-річчя. Тож програма біля Чорного моря є досить насиченою різними культурними, спортивними і мистецькими заходами, дітлахам надано великий простір для творчості.

– Сьогодні в оздоровчому таборі діють лінгвістичні, спортивні, музично-сценічні, інтелектуальні і творчі секції та гуртки. Хлопчаки і дівчатка є учасниками: чарівного сезону «Золотий компас», піратського сезону «Легенди семи морів», мистецького сезону «Галерея юних митців» і краєзнавчого сезону «Країна щасливого дитинства Гагарінленд». Головним завданням дорослих при цьому є дарування дітям гарного настрою, радості і посмішок, – підкреслив педагог.

Довідка. 14 серпня оздоровчий дитячий табір імені Юрія Гагаріна Збройних Сил України відзначатиме своє 60-річчя. За роки свого існування у дитячому таборі відпочило близько 28 тисяч дітей військовослужбовців.