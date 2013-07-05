У Росії проходить навчання російсько-білорусько-українського батальйону

Згідно замислу першого етапу навчань, зранку підрозділи батальйону, отримавши бойовий наказ, екіпірувалися та, завантажившись на бойову техніку, приступили до виконання завдань. Під час навчально-бойового завдання на сторожових постах 1-й механізований взвод під керівництвом командира взводу старшого лейтенанта Олександра Сліпка вдало виконав бойову стрільбу по цілях, що імітували підхід резервів противника, вразивши 87 відсотків мішеней. Зокрема, під керівництвом офіцера було знищено легкі броньовані цілі (кулеметна обслуга на автомобілі), окремі цілі атакуючих стрільців, ручні протитанкові гранатомети. При цьому нашими гранатометниками зазначені цілі були вражені в перші хвилини бою.

– Управляючи вогневими засобами взводу та маневруючи вогнем, мій підрозділ виконав поставлене перед ним завдання у повному обсязі, – резюмував командир взводу.

– Саме етап бойової стрільби, який включає елементи відбиття нападу на колонну, прикриття головних сил батальйону, відбиття підходу резервів противника та їх подальше знищення, був вдало виконаний силами нашої механізованої роти зі всіх видів стрілецької зброї, – розповідає голова української військової делегації полковник Сергій Гулідов. – На мій погляд, такий порядок проведення етапу бойової стрільби надає велику практику в підготовці командирів щодо управління підрозділом та вогнем, а особовому складу – впевнено діяти при застосуванні стрілецької зброї, – зазначив офіцер.

Окрім цього, в ході активної фази зазначеного етапу навчання можна було спостерігати міжвидову підготовку зведеного батальйону, зокрема залучення пари бойових вертольотів Мі-28 для прикриття основної колони під час її висування.