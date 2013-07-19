На Львівщині завершилося українсько-американське тактичне навчання “Репід Трайдент-2013”

Офіційна церемонія закриття навчання “Репід Трайдент-2013” відбулася на стройовому плацу військового містечка “Центральне”. В урочистій обстановці, під звуки Гімну України та Сполучених Штатів Америки, були спущені прапори обох країн. Згодом, співкерівники навчань нагородили представників українських та іноземних підрозділів цінними подарунками та грамотами. Відбувся обмін сувенірами між представниками підрозділів різних країн. Зокрема, десантники, які здійснювали спільні стрибки у форматі навчання, обмінялися нагрудними знаками парашутиста.

– Закриваючи навчання “Репід Трайдент-2013”, хочу відзначити, що ми не лише вдосконалили способи дій підрозділів під час участі в миротворчих операціях. Але й отримали належний приклад почуття військового братерства у військовослужбовців різних країн, взаємоповаги та взаємовиручки під час багатонаціональних операцій, – зазначив співкерівник навчань з української сторони генерал-майор В’ячеслав Назаркін.

Підбиваючи підсумки двотижневого заходу міжнародного військового співробітництва, співкервники навчань з української та американської сторони, перший заступник командира 8-го армійського корпусу Сухопутних військ ЗС України генерал-майор В’ячеслав Назаркін та офіцер командування Сухопутних військ ЗС США у Європі полковник Альфред Рензі відзначили, що завдання, які були поставлені перед учасниками навчань, успішно виконані.

– Працюючи разом представники усіх націй, які були залучені до проведення цьогорічних навчань, продемонстрували уміння діяти у команді, знаходити спільну мову та досягати поставлених цілей. Те, що ми робили упродовж навчань, сподіваюся, збереже життя солдатам під час коаліційних та миротворчих операцій, – відзначив у своїй промові полковник Альфред Рензі.

У ході навчань оцінювання експертами НАТО проходили підрозділи 8-го армійського корпусу Сухопутних вйськ ЗС України – аеромобільна рота 95-ї окремої аеромобільної бригади посилена мінометною батареєю, а також – інженерно-саперна рота 12 інженерного полку, та рота радіаційного, хімічного та біологічного захисту 144-го окремого батальйону РХБ захисту. Група військових експертів Північноатлантичного альянсу упродовж декількох діб ретельно перевіряла усі аспекти організації життєдіяльності, служби, забезпечення та бойового застосування вищезазначених підрозділів.

– Оцінюючи українських військовослужбовців ми були максимально об’єктивними. Однак, віддаємо належне рівню підготовки ваших солдатів та офіцерів – вона покращується з кожним роком. Звичайно, є певні зауваження до окремих питань. Це, зокрема, забезпечення засобами зв’язку, сумісними із апаратурою зв’язку армій країн НАТО, – повідомив старший групи моніторингу процесу оцінювання підполковник Мірза Абдуллаєв.

Додамо, що іноземні учасники навчання “Репід Трайдент-2013” покинуть Україну упродовж наступних вихідних. А український військовий контингент прибуде до пункту постійної дислокації вже у суботу, 20 липня.

Довідка. Українсько-американські тактичні навчання серії “Репід Трайдент” відбуваються на території нашої держави з 2006 року в рамках програми “Партнерство заради миру”. Згідно цієї програми заходи підготовки багатонаціональних підрозділів із залученням українських військовослужбовців на території нашої держави відбуваються з 1995 року. Серія навчань “Репід Трайдент” на МЦМБ стала черговою у низці заходів військового співробітництва, а саме таких навчань, як “Щит миру” (у 1995, 1996, 1998-2001, 2003 роках), “Козацький степ” (1996 рік), “Спільні зусилля” (1997 рік), “Козацький експрес” (2002 рік), “Кооператив едвенче ексчендж” (2002), “Прикарпаття” (2003), “Кленова арка-2004”, “Кооператив бест еффорт” (2005 рік), “Слов’яни за мир” (2006), “Співдружність – 2007”, “Оцінка – 2009”, “Ротаційні сили чорноморського регіону – 2011”. Головною метою їх проведення є підготовка підрозділів до спільних дій у складі багатонаціональних сил під час коаліційних операцій.

Цього року у навчанні “Репід Трайдент-2013” брали участь понад 1300 військовослужбовців з 16 країн, зокрема України, США, Румунії, Канади, Болгарії, Швеції, Грузії, Азербайджану, Республіки Молдови, Сербії, Польщі, Норвегії, Великобританії, Вірменії, Данії та Німеччини. До заходу було залучено більше 800 одиниць озброєння та майже 170 військових автомобілів і бойових машин. Окрім того, для відпрацювання аеромобільної операції та елементів евакуації поранених із поля бою було задіяно 4 вертольоти Мі-8, військово-транспортний літак АН-26 від Збройних Сил України та німецький транспортний літак С-160.

Сценарій навчання ґрунтувався на конфлікті, причиною якого є територіальні претензії держави Фогленд щодо приналежної державі Візірленд провінції Яворів, яку перші оголосили своєю історичною та культурною частиною. Врегулювати цей збройний конфлікт та розмежувати воюючі сторони мали військовослужбовці багатонаціонального контингенту методом проведення блискавичної аеромобільної операції з використанням багатоцільових вертольотів та літаків військово-транспортної авіації.

Умовно навчання розподілялося на чотири етапи. Під час першого етапу, який тривав напередодні навчання, умовно відбулась передислокація багатонаціональної тактичної групи до держави Візірленд, тобто підрозділи прибули до Міжнародного центру миротворчості та безпеки. Другий передбачав планування операції та підготовку підрозділів до виконання завдань за призначенням. Під час 3 і 4 етапів військовослужбовці багатонаціональних підрозділів були залучені до проведення оборонної та стабілізаційної операцій відповідно. Загалом, за час навчання “Репід Трайдент-2013” було здійснено понад 500 стрибків із парашутом з вертольотів Мі-8, українського літака АН-26 та німецького С-160.

Варто зазначити, що міжнародні військові навчання серії “Репід Трайдент” вже декілька років поспіль відбуваються на базі Міжнародного центру миротворчості та безпеки, який два роки тому увійшов до складу Академії сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного. Соціально-побутова інфраструктура та навчально-матеріальна база центру відповідають найсучаснішим вимогам. Їхні об’єкти надають змогу готувати не лише підрозділи Збройних Сил України, але й здійснювати якісну підготовку українських військовослужбовців та багатонаціональних підрозділів для виконання миротворчих місій та операцій з підтримання миру за межами України.