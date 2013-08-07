Голова Дніпропетровської ОДА подарував воїнам-десантникам автомобіль

У рамках шефської роботи, за мужність і доблесть, зразкове виконання службових обов’язків та вірність Військовій присязі військовослужбовцями повітряно-десантного з’єднання, Дмитро Колєсніков вручив командиру 25-ї окремої Дніпропетровської повітряно-десантної бригади полковнику Юрію Содолю автомобіль «UAZ Hunter» для потреб військової частини.

– Сьогодні до бойового вишколу українських блакитних беретів висуваються особливі вимоги. Ваше пряме завдання – досконало знати нову техніку і озброєння, до тонкощів розбиратися у сучасній тактиці ведення бою. І, звичайно ж – виховувати молоде покоління десантників у дусі патріотизму та вірності військовому обов’язку. Я знаю, як багато це значить для кожного з вас, бо сам був у «гарячих точках». Як і ви, мав честь бути «крилатим піхотинцем», – підкреслив голова Дніпропетровської облдержадміністрації Дмитро Колєсніков.

Командир повітряно-десантної бригади полковник Юрій Содоль подякував високому гостю за шефську допомогу, всебічну підтримку та співпрацю на шляху розвитку повітряно-десантного з’єднання.

– Ніякі труднощі не в змозі похитнути наші десантні традиції, і доки існує десант, він завжди буде там, де важче, там, де інші не можуть. Наш девіз: «Ніхто крім нас!» – зазначив полковник Юрій Содоль.