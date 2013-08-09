З 1 січня військовослужбовці отримуватимуть компенсацію за піднайом житла

На цьому сьогодні, 9 серпня, наголосив заступник Міністра оборони України – керівник апарату Володимир Можаровський під час брифінгу у Клубі Кабінету Міністрів України перед початком прямої телефонної Урядової лінії.

– Кабінетом Міністрів України затверджено постанову № 450 від 26 червня 2013 року “Про розмір і порядок виплати грошової компенсації деяким категоріям військовослужбовців Збройних Сил України за піднайом (найом) ними житлових приміщень”. Завдяки зазначеному рішенню Уряду військовослужбовці вже з 1 січня 2014 року почнуть отримувати компенсацію за піднайом житла, – відзначив він.

Грошова компенсація за піднайом житла буде надаватися військовослужбовцям на підставі рапорту та визначеного комплекту документів. Розмір грошової компенсації, залежно від складу родини та регіону проживання, може складати понад 3,5 тисяч гривень.

– Запровадження постанови дозволить покращити умови проживання та матеріальне становище більше 8 тисяч військовослужбовців до моменту отримання ними службового чи постійного житла. Особливо актуально це для молодих офіцерів та військовослужбовців, які укладають свій перший контракт, – сказав Володимир Можаровський.