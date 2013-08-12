Українські ВМС відсвяткували 175-річчя Ялти

На запрошення міської влади та відповідно до рішення командувача ВМС України віце-адмірала Юрія Іл’їна, в порту міста перебував морський тральщик “Черкаси”, мешканці і гості Ялти мали змогу відвідати його з екскурсіями. Відвідування бойового корабля та проведений на головній міській набережній ритуал посвячення в юнги 10 юних ялтинців стали одними з “родзинок” святкової програми.

– Сьогодні для усіх нас особливий день – 10 юних ялтинців вступають до лав юнг флоту, – зазначив начальник управління особового складу-заступник начальника штабу Командування ВМС ЗС України контр-адмірал Ігор Тимчук. – Через вивчення історії флоту і тонкощів морської справи лежить ваш шлях до далеких походів, і починається він вже сьогодні, з відвідування українського бойового корабля.

Керівник флотської делегації із задоволенням відзначив, що після того, як минулого року за ініціативи командувача ВМС ЗС України віце-адмірала Юрія Іл’їна на базі академії ВМС імені П.С.Нахімова було створено гурток “Школа юнг”, у приморських містах підхопили цей рух.

– Знаменно, що посвята наших вихованців у юні моряки проходить саме в нашому місті, – зазначив під час проведення ритуалу Ялтинський міський голова Сергій Ілаш. – У ваших руках в недалекому майбутньому будуть великі штурвали, і ми дуже сподіваємося на те, що ви пронесете з собою любов до моря, до професії моряка, і повернетеся до Ялти командирами кораблів, – додав міський голова, звертаючись до юнг флоту.

Вихованці клубу юних моряків Ялти позмагалися у перетягуванні канату та в’язанні морських вузлів, чим вже продемонстрували свою морську підготовку перед жителями і гостями міста. Цього ж дня з великим успіхом у кіноконцертному комплексі “Ювілейний” виступили творчі колективи Центру військово-музичного мистецтва ВМС України.

Керівник флотської делегації контр-адмірал Ігор Тимчук, виступаючи під час урочистостей з вітальним словом, зазначив, що сучасна Ялта, як і раніше, нерозривно пов’язана з морем і флотом. За його твердженням, формат співпраці військових моряків та міста, заснований на дружбі та взаєморозумінні, повинен і буде успішно розвиватися.