Військові делегації України та КНР обговорили співпрацю

Сьогодні, 12 серпня, відповідно до Переліку заходів міжнародного співробітництва Міністерства оборони України відбулась зустріч тимчасово виконуючого обов’язки керівника вітчизняного оборонного відомства Олександра Олійника із заступником начальника Головного управління озброєння та військової техніки Народної Визвольної Армії Китаю генерал-полковником Лі Аньдуном.

Також відбулися двосторонні переговори у складі делегацій обох країн, під час яких значну увагу було приділено обговоренню сучасного стану та перспектив розвитку співробітництва між оборонними відомствами України та Китаю.