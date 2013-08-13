Понтонери Білгород-Дністровського діляться досвідом

Військовослужбовці 808-го понтонно-мостового полку Головного управління оперативного забезпечення Збройних Сил України, який дислокується в місті Білгород-Дністровський Одеської області, взяли участь у спеціальних та тактико-спеціальних заняттях з практичним відпрацюванням нормативів на узбережжі Дністровського лиману.

Захід проводився під керівництвом заступника командира полку підполковника Олександра Реки. На вимогу командування частини, основні зусилля під час занять військовослужбовців зосередили на набутті досвіду керування підрозділами молодими офіцерами – випускниками 2013 року та отриманні практичних навиків роботи з матеріальної частиною парку ПМП на воді військовослужбовцями контрактної служби, які прибули на укомплектування полку цього року.

Зокрема, лейтенанти відпрацювали норматив “Дії взводу по обладнанню та утриманню паромної з понтонного парку”, а воїни-контрактники – норматив “Збирання перевізних поромів матеріальної частини парку ПМП-М”.

Завдяки ґрунтовній підготовці, високому рівню організації та фаховій обізнаності керівників занять тимчасово виконуючого обов’язки командира понтонно-мостового батальйону майора Валерія Солопенка та командира роти старшого лейтенанта Сергія Нікольчака, усі навчальні завдання були успішно виконані.

Командир понтонно-мостового полку полковник Олег Мамелін високо оцінив результати практичних занять, відзначивши якісну підготовку та злагодженість дій підлеглих. Він також заохотив кращих за підсумками заходу учасників – лейтенанта Володимира Гожика та солдата військової служби за контрактом Сергія Чебана.