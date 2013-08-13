У Севастополі перебуватимуть кораблі BLAСKSEAFOR

З 14 до 20 серпня на виконання положень Угоди про створення Чорноморської групи військово-морського співробітництва BLAСKSEAFOR та згідно з Переліком заходів військового співробітництва Збройних Сил України на липень-серпень у Севастополі з метою початку серпневої – 13 активації перебуватимуть кораблі оперативного міжнародного з’єднання.

14 серпня згідно з планом активації на борту корабля управління “Славутич” (ВМС ЗС України) відбудеться прес-конференція командування з’єднанням, яке очолить капітан 1 рангу Андрій Тарасов (ВМС ЗС України). Цього ж дня пройдуть протокольні зустрічі командира з’єднання та командирів кораблів у командуванні українських ВМС та у Севастопольській міській державній адміністрації.

15 серпня (14.00-18.00), 16 серпня (14.00-17.00) і 18 серпня (14.00-18.00) кораблі з’єднання стоятимуть у Севастополі біля причалу бухти Курина і будуть відкриті для відвідування гостями та мешканцями міста Севастополя.

17 серпня в рамках проведення зазначеного заходу за участю делегацій командувачів військово-морських сил країн Чорноморського регіону відбудеться церемонія зміни командування BLAСKSEAFOR. За принципом ротації воно буде передано від ВМС Турецької Республіки до ВМС Збройних Сил України.

На 20 серпня заплановано вихід кораблів з’єднання в море, де будуть проводитися тренування з протичовнової, протиповітряної оборони, з проходу за тральщиком, зі зв’язку, з пошуку і рятування, плавання в ордері, з тактичного маневрування.

Під час активації з 23 до 27 серпня кораблі перебуватимуть з дружнім візитом у порту Новоросійська (Російська Федерація), а з 30 серпня до 3 вересня – в порту Сінопа (Турецька Республіка).

Варто зазначити, що серпнева активація стане двадцять другим розгортанням військово-морського з’єднання.

Військово-Морські Сили Збройних Сил України за час дії Угоди BLAСKSEAFOR вже втретє будуть приймати командування Чорноморською групою військово-морського співробітництва.

Довідка. Відповідно до укладеної 2 квітня 2001 року у м. Стамбул (Туреччина) Угоди про створення Чорноморської групи військово-морського співробітництва, основними завданнями BLAСKSEAFOR є проведення операцій з пошуку та рятування, а також гуманітарних, протимінних операцій та операцій щодо захисту навколишнього середовища.