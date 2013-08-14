Військові допомогли відновити дитячий оздоровчий табір “Орлятко”

Тепер, завдяки допомозі військовослужбовців 8-го армійського корпусу Сухопутних військ Збройних Сил України, 150 дітей області мають змогу відпочити у відновленому дитячому оздоровчому таборі.

Варто зазначити, що оздоровчий табір – “Орлятко” не працював близько десяти років, а останніх чотири роки – заклад пустував взагалі. Тому, коли було прийнято рішення щодо поновлення його роботи, військовослужбовці 8-го армійського корпусу Сухопутних військ Збройних Сил України долучилися до доброї справи та взяли активну участь у його відновленні. Вони ніколи не залишаються осторонь заходів, які проводяться керівництвом області, та привносять до них елемент культурного та військово-патріотичного виховання молоді.

В урочистостях з нагоди відкриття взяли участь представники обласної та міської гілок влади, начальник Житомирського військового інституту імені С. П. Корольова Національного авіаційного університету генерал-майор Юрій Даник та військовослужбовці гарнізону.

Оркестр з Військового інституту ім. С.П Корольова Національного авіаційного університету забезпечив проведення урочистої частини, а дефіле з віртуозним виконанням популярних мелодій заслужили від дітей гучні оплески та виступ “на біс”.