Поблизу Одеси військові розвідники діють у тилу умовного противника

Упродовж місячного табірного збору військові розвідники 28-ї окремої гвардійської механізованої бригади 6-го армійського корпусу Сухопутних військ Збройних Сил України подолають у повному екіпіруванні маршовим способом близько трьохсот кілометрів та відстріляють понад три тисячі боєприпасів.

Як розповів начальник розвідки бригади майор Олексій Царюк, табірний збір розвідників організовано з метою підготовки до участі у змаганні на кращу розвідувальну групу армійського корпусу у вересні поточного року.

Підготовка розвідників ведеться на єдиному тактичному фоні в тилу умовного противника. Учасники збору, переважна більшість яких – військовослужбовці строкової служби, покращують та вдосконалюють свої навики і вміння у веденні розвідки, виконанні вогневих завдань, підривній справі, подоланні водних перешкод.

Для найбільш якісної підготовки розвідгрупи з військовослужбовцями організовано інтенсивні практичні заняття з тактико-спеціальної, вогневої, інженерної, військово-медичної підготовки, військового зв’язку, захисту від зброї масового ураження, проводяться супутні фізичні тренування.

Командир бригади підполковник Владислав Ліщинський приділяє значну увагу підготовці військовослужбовців до участі у конкурсі на кращу розвідгрупу.

– Для проведення занять залучаються найкращі фахівці частини, розвідники забезпечені усім необхідним для відпрацювання елементів майбутнього конкурсу, – розповів майор Олексій Царюк.

На даний час учасники збору вдосконалюють спільні дії в організації засідок, нальотів, пошуку, подоланні водних перешкод, здійсненні багатокілометрових марш-кидків для відриву від переслідування противником.

За результатами перших тижнів тренувань вже визначилися військовослужбовці, які завдяки своїм фізичним даним та ставленням до процесу навчання сформують “ядро” розвідгрупи. Очолить підрозділ цьогорічний випускник лейтенант Олексій Станкевич. Здобувати перемогу бригаді на змаганнях також будуть заступник командира групи молодший сержант Андрій Лесюк, розвідник солдат Дмитро Собуцький.