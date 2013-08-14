Військові льотчики гідно представили ЗСУ на міжнародному авіашоу в Угорщині

Цього разу міжнародний авіаційний форум зібрав “під своїм крилом” представників військової авіації 22-х країн світу. Тут були представлені військові літаки різних типів та призначень з Росії, Австрії, Бельгії, Болгарії, Чехії, Хорватії, Румунії, Англії, Словаччини, Іспанії, Сербії, Туреччини.

Військова авіація Збройних Сил України на міжнародному авіаційному показі була представлена модернізованими винищувачем Су-27УБ та військово-транспортним літаком Ан-26 Повітряних Сил ЗС України.

– Українські авіатори і в подальшому будуть брати участь у подібних заходах. Міжнародні авіашоу – це не тільки показ майстерності кращих пілотів та зразків військової авіаційної техніки, а й, перш за все, спілкування військових льотчиків різних країн та налагодження дружніх відносин, – зазначив Міністр оборони України Павло Лебедєв.