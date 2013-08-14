Найкращі рукопашні бійці служать у Кіровограді



У Миколаєві на базі 79-ої Миколаївської окремої аеромобільної бригади високомобільних десантних військ Збройних Сил України відбувся 2-й відкритий чемпіонат Збройних Сил України з рукопашного бою. У змаганнях взяли участь вісім команд, які представляли частини високомобільних десантних військ, військ спеціального призначення і морської піхоти.

Змагання проводилися за формулою “дозований контакт із зупинкою бою” у шести вагових категоріях, команди складалися з шести бійців. Головним суддею змагань був суддя Національної категорії, віце-президент Миколаївської обласної федерації рукопашного бою, майстер 4 дана Олександр Міненко.

У важкій напруженій боротьбі перемогу здобула команда 3-го полку спеціального призначення з Кіровограда, друге місце посіли господарі чемпіонату – десантники 79-ої Миколаївської окремої аеромобільної бригади; третє місце дісталося “блакитним беретам” з 95-ої окремої аеромобільної бригади, що в Житомирі. Окремий приз за “Кращу техніку” отримав спецназівець з Кіровограда Максим Бендеров, а нагороду “За волю до перемоги” відвіз до Феодосії морський піхотинець Микита Чуприн.

– Армія переживає найбільш значну реформу за всю свою історію. Підвищення інтенсивності бойової підготовки особисто та у складі підрозділів є головним завданням оновленого вітчизняного війська, – зазначив Міністр оборони України. – Рукопашний бій – це справа справжніх чоловіків, зброя, яка завжди з тобою. Впевнений, подібні змагання стануть більш масовими і стимулюватимуть військовослужбовців до занять спортом, – зазначив Павло Лебедєв.