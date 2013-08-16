Українські військові стали призерами Чемпіонату дружніх армій СНД зі стрільби

За результатами групових змагань із пістолета ПМ (вправа ПМ-3), у цьому суперництві перше місце посіла команда із України, наші офіцери з переможними 840-ка очками стали найвлучнішими! Друге місце посіла команда з Росії (827), третє – у казахів, і четверте – в білорусів.

Іншими стали результати групових змагань з автомата АК-74 (вправа АК-3). Тут перемогу здобула команда військовослужбовців з Росії, набравши 817 очок. Друге місце посіла команда офіцерів з Казахстану (813), третє місце за нашими співвітчизниками (801).

Радісними для нас стали і результати особистого змагання зі стрільби з ПМ, адже і на другому і на третьому місці опинились офіцери української команди: підполковник Сергій Романчук – 2 місце, підполковник Олександр Романюк – третє, які вибили за результатами трьох серій – 281 очок. І найвлучнішим стрілком стала підполковник Галина Тедер із Казахстану з переможними 282 очками.

У змаганнях зі стрільбі з автомату АК-74 найвлучнішим серед офіцерів став прапорщик Олег Оверченко з української команди. Друге місце посів підполковник Ігор Позняк з Білорусії, а третє – майор Андрій Парфенов з Росії.

Представники організаторів щиро привітали переможців, вручили грамоти та медалі учасникам змагань, а переможці чемпіонату отримали кубки.