У Ліберії українські миротворці попрактикувалися на стрільбищі

Після здійснення стодесятикілометрового автомобільного маршу до місця проведення занять, під керівництвом начальника штабу – першого заступника командира загону підполковника Андрія Козлова, особовий склад приступив до виконання теоретичної та практичної частини навчань.

Українські миротворці відпрацювали вправи для стрільби з різних положень, удосконалили знання матеріальної частини штатної стрілецької зброї – автомата АКС-74. Згодом, на чотирьох навчальних місцях, виконали вправи навчальних стрільб з автомата Калашникова у положенні лежачи та з коліна.

– Вміле володіння стрілецькою зброєю є необхідною вимогою для кожного миротворця загону, – зазначив підполковник Андрій Козлов. – Як результат, військовослужбовець готовий до будь-яких ситуацій і при потребі вразити ціль з перших пострілів. Тому, ми постійно вдосконалюємо навички вмілого поводження зі штатним озброєнням, виховуємо в особового складу вміння адекватного поводження під час стресових ситуацій, прищеплюємо впевненість у високих бойових якостях особистої зброї.

За підсумками занять, кращі знання і результати з вогневої підготовки продемонстрували старший прапорщик військової служби за контрактом Сергій Каньовський, прапорщик військової служби за контрактом Сергій Демчук, старшина військової служби за контрактом В’ячеслав Кривець, старший сержант військової служби за контрактом Владислав Дзюбюк та старший солдат військової служби за контрактом Сергій Марчук.