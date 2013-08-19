Командування BLAСKSEAFOR передали ВМС України

Командування військово-морським (корабельним) з’єднанням “за викликом”, створеним відповідно до підписаної 2 квітня 2001 року у Стамбулі (Туреччина) “Угоди про створення Чорноморської групи військово-морського співробітництва” здійснюється згідно ротаційного принципу.

Церемонія відбулася за участю делегацій командувачів військово-морських сил країн Чорноморського регіону, командирів і екіпажів тральщика “Прибой” (ВМС Болгарії), ракетного корабля на повітряній подушці “Бора” (Чорноморський флот Російської Федерації), корвету “Еустатіу Себастіан” (ВМС Румунії), фрегату КРЗ “Тургутреіс” (ВМС Туреччини) і корабля управління “Славутич” (ВМС ЗС України).

Командувач ВМС ЗС України віце-адмірал Юрій Іл’їн під час виступу на церемонії наголосив, що для національного флоту є честю втретє з часу підписання Угоди BLAСKSEAFOR приймати на себе командування оперативним з’єднанням кораблів. За його словами, завдяки BLAСKSEAFOR флоти країн Чорноморського регіону суттєво посилили співробітництво.

– Заходи, які проводяться тактичною групою кораблів BLAСKSEAFOR, сприяють розвитку співробітництва між країнами Чорноморського басейну і забезпечення регіональної безпеки, – зазначив командувач.

Крім того, на думку віце-адмірала Юрія Іл’їна, вони дають змогу підготувати екіпажі кораблів до виконання специфічних завдань, таких як боротьба з піратством на морі, незаконними перевезеннями, контрабандою тощо.

– У мене немає жодних сумнівів у тому, що з’єднання BLAСKSEAFOR виконає у повному обсязі усі поставлені перед ним завдання, що сприятиме забезпеченню безпеки у Чорноморському регіоні, – сказав керівник виду Збройних Сил.

Під час церемонії передачі командування відбулося вручення палашу командувача з’єднання. Капітан 1 рангу Хакан Гюнеш (ВМС Туреччини), який здав командування, і капітан 1 рангу Андрій Тарасов (ВМС ЗС України), який прийняв командування, розписалися у Книзі прийому-передачі командування. Також були виконані гімн BLAСKSEAFOR, спуск прапору BLAСKSEAFOR на турецькому кораблі і його підйом на українському кораблі.

У Книзі прийому-передачі командування також поставили свої підписи командувачі ВМС країн чорноморського регіону.

Як повідомлялося, 14 серпня до порту Севастополя прибули з візитом і з метою початку серпневої 2013 року активації кораблі Чорноморської групи військово-морського співробітництва BLAСKSEAFOR. На 20 серпня заплановано вихід кораблів з’єднання у море, де будуть проводитися тренування з протичовнової, протиповітряної оборони, щодо проходу за тральщиком, зі зв’язку, з пошуку і рятування, плавання в ордері, з тактичного маневрування та інші.

Серпнева активація триватиме до 3 вересня.