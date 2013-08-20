Військовослужбовці проходять професійну перепідготовку

До речі, за час дії проекту вже близько 7500 військовослужбовців України пройшли перепідготовку, зокрема, 385 білоцерківчан отримали кваліфікацію з різних галузей знань.

Організаторами перепідготовки виступили Координатор проектів ОБСЄ в Україні, Міністерство соціальної політики України, командування Сухопутних військ Збройних Сил України, Білоцерківського гарнізону і Ресурсний та кар’єрний центр для звільнених військовослужбовців Збройних Сил України (РКЦ).

Протягом 3-х місяців слухачі проходили навчання за 500-годинною навчальною програмою в Білоцерківському інституті економіки та управління “Менеджмент і адміністрування”.

Участь у церемонії випуску взяли представники місцевої влади, ректорату інституту, командування гарнізону, засобів масової інформації та випускники попередніх курсів.

– Забезпечення соціальних гарантій військовослужбовцям і членам їх сімей є невід’ємною складовою професіоналізації української армії, – відзначив голова правління Ресурсного та кар’єрного центру для звільнених військовослужбовців ЗС України полковник у відставці Олександр Коренчук.