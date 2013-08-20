Військовослужбовці проходять професійну перепідготовку
У Білій Церкві в рамках спільного проекту Міністерства соціальної політики України та ОБСЄ “Допомога в соціальній адаптації звільненим військовослужбовцям” відбулася урочиста церемонія випуску 39 військовослужбовців, які підлягають звільненню, осіб, звільнених з військової служби, та членів їх сімей, які пройшли професійну перепідготовку.
До речі, за час дії проекту вже близько 7500 військовослужбовців України пройшли перепідготовку, зокрема, 385 білоцерківчан отримали кваліфікацію з різних галузей знань.
Організаторами перепідготовки виступили Координатор проектів ОБСЄ в Україні, Міністерство соціальної політики України, командування Сухопутних військ Збройних Сил України, Білоцерківського гарнізону і Ресурсний та кар’єрний центр для звільнених військовослужбовців Збройних Сил України (РКЦ).
Протягом 3-х місяців слухачі проходили навчання за 500-годинною навчальною програмою в Білоцерківському інституті економіки та управління “Менеджмент і адміністрування”.
Участь у церемонії випуску взяли представники місцевої влади, ректорату інституту, командування гарнізону, засобів масової інформації та випускники попередніх курсів.
– Забезпечення соціальних гарантій військовослужбовцям і членам їх сімей є невід’ємною складовою професіоналізації української армії, – відзначив голова правління Ресурсного та кар’єрного центру для звільнених військовослужбовців ЗС України полковник у відставці Олександр Коренчук.