Мощі 12 святих воїнів-мучеників прибули в Миколаївський гарнізон

Свою подорож військовими частинами Збройних Сил України, дислокованими в Миколаєві, ковчег з мощами 12 святих воїнів-мучеників розпочав з території 79-ої Миколаївської окремої аеромобільної бригади високомобільних десантних військ ЗС України.

На території храму святої рівноапостольної Ніни, розташованого на території з’єднання, воїни-десантники, а також студенти військової кафедри Миколаївського національно університету ім. В.Сухомлинського змогли долучитися до святині. Після прибуття мощей тут було відслужено молебень, після чого усі присутні військовослужбовці приклалися до раки з частинками мощей.

Як розповів глава єпархіального відділу по взаємодії зі Збройними Силами України та іншими військовими формуваннями Миколаївської єпархії настоятель Святоуспенського храму протоієрей Валерій Голуб, завтра до святині зможуть прикластися воїни авіатори 299-ї бригади тактичної авіації, а в четвер і п’ятницю мощі перебуватимуть в Очаківському гарнізоні. Там долучитися до них зможуть військові моряки, після чого мощі повернуться до Києва.