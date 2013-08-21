Заступник міністра Бабенко провів прийом громадян

У Центральному будинку офіцерів Збройних Сил України заступник Міністра оборони України Артуро Франциско Бабенко провів прийом громадян з особистих питань, на який записалося близько 20 осіб. Переважна більшість питань стосувалися житлових та пов’язаних із покращенням житлових умов проблем в будинках, що належать до Міністерства оборони України.

Під час заслуховування звернень громадян, які прибули з різних куточків України, заступник Міністра оборони відразу шукав шляхи їх позитивного розглядання.

Підбиваючи підсумки прийому громадян, Артуро Бабенко наголосив на важливості роботи щодо забезпечення потреб кожного і надання всім заявникам достовірних відповідей та кваліфікованої допомоги.

На підставі усіх рішень, прийнятих під час прийому заступником Міністра оборони України Артуро Бабенком, у Відділі розгляду звернень та прийому громадян Міністерства оборони України складено протокол і кожне питання тримається на контролі.