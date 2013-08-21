Визначили найточнішу парашутистку

У Харківському університеті Повітряних Сил імені Івана Кожедуба командування привітало санінструктора-дезінфектора поліклініки навчального закладу прапорщика Тетяну Кузнецову із перемогою на Чемпіонаті України з парашутизму, який нещодавно відбувся у Севастополі.

– Ми пишаємося тим, що пліч-о-пліч з нами проходить службу багаторазова чемпіонка України з парашутизму. Окрім досягнень у спорті, вона є й однією з кращих у виконанні своїх службових обов’язків, – зазначив виконуючий обов’язки начальника Харківського університету Повітряних Сил льотчик першого класу полковник Андрій Алімпієв та побажав Тетяні нових спортивних здобутків.

У кримських змаганнях взяло участь понад 50 титулованих спортсменів зі всієї України. Учасники виконували різні вправи з борту літака Ан-2. Серед повітряних завдань був і стрибок на точність та влучність приземлення з висоти 1000 та 2200 метрів відповідно. Саме з останнього виду змагань перемога дісталася майстру спорту України, члену збірної Збройних Сил України та рекордсменці України прапорщику Тетяні Кузнецовій.

Після вручення грамоти від командування університету, жінка-військовослужбовець подякувала товаришам по службі за привітання та розповіла про свої спортивні досягнення.

– За 25 років занять парашутним спортом я виконала понад 4700 стрибків. На відкритих чемпіонатах України мені пощастило здобути 6 перемог. А у Севастопольському небі я в нелегкій боротьбі посіла перше місце серед жінок в індивідуальних стрибках на точність приземлення з класичного парашутизму, – розповіла спортсменка.

Наразі прапорщик Тетяна Кузнецова готується до чемпіонату Європи, який незабаром пройде у місті Чебоксари, що у Російській Федерації, де вона відстоюватиме честь нашої країни.