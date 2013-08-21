Льотчики нової ротації у Конго провели перші польоти

Протягом першого тижня льотний склад здійснив 19 польотів, а загальний наліт склав понад 23 години. Основними завданнями, які виконували українські льотчики були польоти з метою демонстрації сили, перебазування та патрулювання визначених територій.

– Найбільша особливість польотів у Конго – це умови високогір’я – понад 1800 метрів над рівнем моря. Ми облітали майданчики миротворчих контингентів, на яких можливо виконувати зліт-посадку. Наші вертольоти показали хороші технічні характеристики, незважаючи на кліматичні умови, – розповів командир 18 окремого вертолітного загону, льотчик-снайпер полковник Андрій Когут.

До цього фактично з моменту прибуття у базовий табір у місті Гома з льотним складом проводилася наземна підготовка, вивчалися процедури допуску до польотів за стандартами ООН. Представники Центру управління авіації у секторі (air operation) Місії довели керівні документи, вимоги з безпеки польотів і особливості льотних змін в гірських та спекотних умовах. Також у таборі пройшли заняття з аеродинаміки, експлуатації авіаційної техніки, бойового застосування авіаційного озброєння й тактики тощо. Одночасно особовий склад інженерно-авіаційної служби готував вертольоти до польотів, виконував післяпольотне обслуговування авіаційної техніки.

Слід відзначити, що екваторіальний клімат Демократичної Республіки Конго ускладнює виконання польотних завдань. Середня вологість повітря складає майже 75 відсотків, а кількість опадів близько 1500 міліметрів, що в 4-5 разів перевищує середньорічну норму в Україні. І хоча температурний режим відносно невисокий – 26-28 градусів, в районі виконання завдань українців на погоду впливають вулкани, найбільший з яких, Н’ірагонго, знаходиться на відстані майже 16 кілометрів від базового табору. Вулканічний пил, який знаходиться у повітрі, значно погіршує польотну видимість.

– Зараз у Демократичній Республіці Конго початок вологого періоду. Тривають інтенсивні короткочасні дощі. А у вологий період формуються купчасто-дощові хмари, що призводить до інтенсивних гроз, зливних опадів і навіть граду. Для прикладу, лише 16 серпня випало 32 мм опадів, що фактично дорівнює місячній нормі Херсонської області, – розповів начальник метеорологічної служби 18 окремого вертолітного загону майор Ігор Жмак.

Поряд з успішним виконання польотних завдань у таборі українських миротворців триває процес прийому-здачі посад 2-3 ротації.