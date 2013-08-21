Курсанти ХУПС склали держіспит з льотної підготовки

Захід відбувався на аеродромі 203-ї навчально-авіаційної бригади Повітряних Сил, що в Чугуєві.

Перед початком складання іспиту успіхів та високих результатів молодим пілотам побажав заступник начальника університету з льотної підготовки льотчик першого класу полковник Валентин Листопад.

– Перед вами стоїть важливе випробування на професійну зрілість. Це ключовий етап роботи всього особового складу навчально-авіаційної бригади, який зробив вагомий внесок у підготовку льотних кадрів, – наголосив у своєму зверненні до курсантів полковник Валентин Листопад.

Під час складання іспиту курсанти-льотчики виконали практичні польоти з відпрацюванням усіх визначених вправ. Їхні вміння та навички у небі оцінювали досвідчені льотчики-інструктори.

За результатами державного іспиту в кращу сторону були відмічені курсанти Дмитро Васильєв, Ніколоян Менуа та Олександр Кримлов.