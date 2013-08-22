Вінничани вшанували земляка-офіцера ВПС

Серед представників різних професій, які своєю ратною працею, відданістю, мужністю і наполегливістю удостоєні честі бути занесеними на обласну дошку пошани чільне місце посів і представник офіцерського корпусу – заступник начальника авіації Командування Повітряних Сил Збройних Сил України полковник Олександр Кулібаба.

– Це своєрідне визнання, шана і повага до професії захисника Вітчизни керівництва і громадян Вінниччини, – підкреслив заступник командувача Повітряних Сил ЗС України з виховної та соціально-психологічної роботи полковник Олег Грунтковський. – Олександр Васильович – яскравий представник еталону захисника Вітчизни, справжній професіонал, вихована і толерантна людина, вимогливий до себе і до підлеглих офіцерів.

Вручення свідоцтв, урочисте відкриття обласної дошки пошани “Праця і звитяга вінничан”, святкові збори та концерт творчих вокально-хореографічних колективів Вінниччини пройшли в рамках циклу урочистостей і культурно-мистецьких заходів присвячених Дню Державного Прапора України та 22-ї річниці Незалежності.