У Міноборони урочисто піднімуть Державний Прапор





Сьогодні, 23 серпня, о 8.00 з нагоди Дня Державного Прапора України у Києві, у Міністерстві оборони України відбулася урочиста церемонія підняття Державного Прапора України за участю Міністра оборони Павла Лебедєва. Також сьогодні відбудеться передача підшефним частинам ВМС прапорів, виготовлених та освячених на Тернопіллі, о 10.00 вертолітники 7-го окремого полку армійської авіації виконають демонстраційний політ у небі над Львовом із українським прапором, а в Академії сухопутних військ відбудеться урочиста церемонія підняття Державного Прапора, внесеного до “Книги рекордів України” у категорії “Розміри”, як найбільший прапор України. Також урочисті церемонії підняття Державного Прапора України відбулися у всіх військових частинах Збройних Сил України.

У Києві в урочистій церемонії підняття Державного Прапора України взяли участь Міністр оборони України Павло Лебедєв, начальник Генерального штабу – Головнокомандувач Збройних Сил України генерал-полковник Володимир Замана, члени колегії військового відомства, керівники структурних підрозділів апарату Міністерства оборони України та Генерального штабу ЗС України.

Церемонія розпочалася о 8.00 з виносу Державного Прапора України військовослужбовцями Почесної варти Міністерства оборони України. Перед присутніми з нагоди свята виступив Міністр оборони України Павло Лебедєв.

Під звуки Державного Гімну України та салюту зі стрілецької зброї Державний Прапор України було піднято на флагштоці.

Завершилася церемонія підняття Державного Прапора України проходженням Почесної варти Міністерства оборони України урочистим маршем.

Сьогодні ж у Севастополі відбудеться урочиста передача підшефним військовим частинам Військово-Морських Сил Збройних Сил України Державних Прапорів, виготовлених та освячених на Тернопіллі.

Ініціатива цього заходу належить голові облдержадміністрації Валентину Хоптяну, а реалізувати задумане вдалося за фінансової допомоги підприємців Тернопільщини, котрі не байдужі до українських військових моряків.

Всього виготовлено шістнадцять Державних Прапорів України – для протичовнового корвету “Тернопіль”, рятувально-буксирного судна “Кременець”, протипожежного катеру “Борщів” та 85-го окремого берегового ракетного дивізіону, що під Севастополем. Також виготовлено Державний Прапор України розміром 9 на 6 метрів для штабу Військово-Морських Сил Збройних Сил України.

– Під час мого нещодавнього перебування разом з делегацією Тернопільської області в Севастополі, керівництво ВМС України звернулось з проханням до Дня Державного Прапора допомогти у виготовлені Державних знамен для підшефних військових одиниць та штабу ВМС України. Тому, вперше в історії Тернопільської області освячені Державні Прапори передано підшефним кораблям та штабу ВМС України, – сказав Валентин Хоптян.

Нагадаємо, що з нагоди Дня Державного Прапора України о 10.00 вертолітники 7-го окремого полку армійської авіації виконають демонстраційний політ у небі над Львовом із українським прапором.

З ініціативою провести такий політ виступив голова Львівської обласної державної адміністрації Віктор Шемчук. Державний прапор розміром 12 на 24 метри був доставлений до аеродрому вертолітного полку в Новому Калинові на Львівщині з Криму.

Також у Львові, на стройовому плацу Академії сухопутних військ о 10.00 відбудеться урочиста церемонія підняття Державного Прапора, внесеного до “Книги рекордів України” у категорії “Розміри”, як найбільший прапор України. Його розміри складають: довжина – 21,6 м, ширина – 14,4 м., загальна площа – 311 кв. м. Рекорд був зафіксований 23 серпня 2008 року в місті Євпаторія.