У Севастополі розіграли кубок командувача ВМС



22 серпня в акваторії водної станції Академії військово-морських сил імені П.С. Нахімова відбулася відкрита спартакіада Севастопольського гарнізону з веслування на шестивеслувальних морських ялах на кубок командувача Військово-Морських Сил Збройних Сил України. Захід проводився у відповідності до плану підготовки флоту і був присвячений 22-й річниці незалежності України.

Учасників змагань і групи підтримки у супроводі військового оркестру урочисто привітали тимчасово виконуючий обов’язки начальника Академії військово-морських сил імені П.С.Нахімова капітан 1 рангу Олексій Неїжпапа і начальник фізичної підготовки і спорту управління бойової підготовки Командування ВМС ЗС України капітан 1 рангу Микола Горник.

Всього на старт вийшли 25 екіпажів команд-учасниць від різних родів українських ВМС. У змаганнях брали участь представники з’єднання надводних кораблів, берегових ракетних дивізіонів, частин матеріально-технічного забезпечення, навчальних закладів, командування флоту. Вдруге за останній рік до змагань за морською специфікою були залучені і військовослужбовці військових частин Повітряних Сил Збройних Сил України.

Кожен з екіпажів подолав дистанцію довжиною одна морська миля. Загалом в змаганнях взяли участь близько 200 чоловік практично усіх категорій військовослужбовців.

За підсумками перегонів перше місце виборола команда навчального центру Військово-Морських Сил Збройних Сил України, друге – факультет озброєння Академії військово-морських сил імені П.С. Нахімова, третє — корабель управління “Донбас” бригади надводних кораблів Центру морських операцій.

Під час церемонії закриття змагань заступник командувача Військово-Морських Сил Збройних Сил України з бойової підготовки – начальник управління бойової підготовки контр-адмірал Денис Березовський наголосив, що подібні змагання сприяють удосконаленню морської підготовки, і обов’язково будуть проводитися в подальшому.

На завершення відбулося урочисте нагородження переможців.