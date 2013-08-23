У Львові стартують нові Курси перепідготовки військовослужбовців

Загалом у пробному тестуванні взяли участь 26 учасників, які мали відповісти на 30 навчальних запитань для визначення рівня знань.

Як зазначив викладач Goethe-Institut в Україні Володимир Карбівник, це робиться для цього, аби узгодити потім стратегію навчання усієї групи:

– Справа в тім, що слухачі вивчали німецьку багато років тому, у кожного рівень знань різний. Тестування має на меті виявити глибину володіння мовою, що згодом допоможе нам обрати необхідні підручники та дидактичний матеріал.

Після узагальнення результатів на навчання, яке відбувається за фінансування Північноатлантичного альянсу, буде прийнято близько 20 військовослужбовців, звільнених протягом трьох останніх років, та військовослужбовців, які підлягають звільненню у запас або відставку найближчим часом.

Тривалість курсу “Німецька мова” складає 400 годин і завершиться комплексним тестуванням слухачів спеціалістами Goethe-Institut в Україні, за підсумками яких вони отримають відповідні сертифікати.