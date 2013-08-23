Державний Прапор України замайорів у Косово

Урочисті церемонії підняття Державного Прапора України розпочалися з шикування особового складу та вітальних промов командира національного контингенту багатонаціональної бойової групи “East” гвардії майора Володимира Кокорєва на американській військовій базі “BondSteel” та командира четвертого спеціального взводу гвардії майора Миколи Заболотного на базі KFOR “NothingHill”.

Звертаючись до особового складу, командир національного контингенту гвардії майор Володимир Кокорєв наголосив, що Державний Прапор України символізує свободу та єднання нації і є символом нашої країни, в якому уособлюються усі прагнення та надії її народу.

– Мить, коли піднімається Прапор України та звучить Державний Гімн, є моментом піднесення, який сповнює серця гордістю за рідну країну. Сьогодні нам довірено з гідністю нести Державний Прапор суверенної України у ході виконання важливої миротворчої місії тут, у косовському краї на Балканах. Це і честь, і велика відповідальність перед усім українським народом. Нехай синьо-жовтий прапор надихає нас на великі звершення в ім’я встановлення миру на землі, – наголосив гвардії майор Володимир Кокорєв.

Після промови командира прапороносці підняли Державний Прапор України, а особовий склад національного контингенту 17-ї ротації заспівав Державний Гімн. Завершилася урочиста церемонія проходженням стройовим маршем.

Варто додати, що напередодні група українських миротворців під керівництвом заступника командира національного контингенту з виховної роботи гвардії капітана Сергія Самчука з Державним Прапором здійснила подорож на одну з найвищих гір краю Косово, вершину Люботен, висота якої – 2 тисячі 498 метрів над рівнем моря. До складу “миротворчого десанту” було відібрано кращих військовослужбовців національного контингенту. Подолавши надзвичайно складний та скелястий маршрут на гору Люботен, українські миротворці встановили на її вершині синьо-жовтий прапор України та виконали Державний Гімн.

За словами гвардії капітана Сергія Самчука, учасники акції отримали значний заряд енергії та піднесений святковий настрій.

– Коли над горами майорить прапор України та звучить Державний Гімн, наші серця сповнюються гордістю за рідну країну, – відзначив офіцер.