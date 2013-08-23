Українські миротворці вшанували Державний Прапор України у Ліберії
15:12, 23 серпня 2013Військо
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Свято з нагоди Державного Прапора України відзначили наші земляки – військовослужбовці 56-го окремого вертолітного загону ЗС України Місії ООН у Ліберії, де командиром є полковник Петро Пліс.
Під час урочистого шикування особового складу було проведено церемонію підняття Державного Прапора України. Під час заходу військовослужбовці парадного розрахунку винесли Державний Прапор України, згодом підняли на флагшток.
– Прапор є одним з найважливіших символів, який об’єднує всіх українців, – зазначив полковник Петро Пліс. – Він є втіленням традицій державотворення, єдності, історії та сьогодення. Вже протягом дев’яти років поруч із блакитним стягом ООН наш Державний Прапор, завдяки українським миротворцям відомий громадянам Ліберії.
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