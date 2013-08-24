Президент України нагородив військовослужбовців державними нагородами

За значний особистий внесок у державне будівництво, соціально-економічний, науково-технічний, культурно-освітній розвиток України, вагомі трудові здобутки та високий професіоналізм Президент України – Верховний Головнокомандувач Збройних Сил України Віктор Янукович своїм Указом № 448/2013 нагородив військовослужбовців Збройних Сил України державними нагородами з нагоди Дня незалежності.

Так, орденом “За заслуги” ІІІ ступеня нагороджено першого заступника Міністра оборони України Олійника Олександра Миколайовича. Почесне звання “Заслужений діяч науки і техніки України” присвоєно провідному науковому співробітникові відділу наукового центру Повітряних Сил Харківського університету Повітряних Сил імені Івана Кожедуба Міністерства оборони України, доктору технічних наук, професорові Леонтьєву Олексію Борисовичу. За вагомий особистий внесок у захист державного суверенітету, забезпечення конституційних прав і свобод громадян, зміцнення економічної безпеки держави, високопрофесійне виконання службового обов’язку та з нагоди 22-ї річниці незалежності України Указом № 449/2013 України у Збройних Силах України відзначено державними нагородами – орденом “За заслуги” ІІ ступеня генерал-лейтенанта Литвина Петра Михайловича. Орденом Богдана Хмельницького ІІ ступеня – генерал-лейтенанта Попко Сергія Миколайовича, полковника Голоднюка Олександра Миколайовича. Орденом Богдана Хмельницького ІІІ ступеня – полковника Моіна Давида Борисовича, полковника запасу Верхогляда Миколу Яковича. Орденом Данила Галицького нагороджено генерал-майора Черепенька Ігоря Вікторовича, полковників Артеменка Сергія Павловича, Воронченка Ігоря Олександровича, Гурського Віктора Михайловича, Киричка Олександра Петровича, Пономарьова Олександра Васильовича, Христенка Олега Миколайовича, капітана 1 рангу Рябоконя Віктора Вікторовича, підполковника Ніколюка Віктора Дмитровича. Медаллю “За військову службу Україні” – полковника Бережного Андрія Олександровича, полковника Мельника Ігоря Валерійовича, капітана 1 рангу Терьохіна Ігоря Михайловича, підполковника Оксанченка Олександра Яковича, Медаллю “За бездоганну службу” ІІІ ступеня – полковника Тимошевського Віталія Васильовича, підполковника Князева Олександра Миколайовича. Почесне звання “Заслужений лікар України” присвоєно заступникові начальника 376 військового госпіталю Військово-медичного клінічного центру Західного регіону, полковнику медичної служби Барбазюку Олексію Андрійовичу, лікареві-ревматологу відділення Головного військово-медичного клінічного ордена Червоної Зірки центру “Головний військовий клінічний госпіталь” Харітоновій Олені Михайлівні.

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