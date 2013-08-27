Луганські військкомати поставлять до строю 305 контрактників

Адже саме у школах та ліцеях юнаки визначаються із майбутньою професією.

За словами тимчасово виконуючого посаду військового комісара Луганського обласного військового комісаріату полковника Анатолія Кучеренко, на Луганщині продовжується комплексна і цілеспрямована робота щодо якісного відбору кандидатів для проходження військової служби за контрактом.

– Робота в цьому напрямку проводиться сумісно із представниками місцевих органів самоврядування та громадських організацій. Адже, як відомо, виховання патріота розпочинається ще зі шкільної парти, – зауважив офіцер.

За його словами, у поточному році з області поставлено завдання відібрати 305 контрактників. Пік роботи з відбору воїнів-контрактників очікується на кінець року. Саме в цей період хлопці та дівчата завершують заочне навчання, повертаються із сезонних робіт та починають замислюватися над перспективною роботою.