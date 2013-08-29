До порту Севастополя з візитом прибули кораблі протимінної групи НАТО

Візит відбувається у відповідності до Переліку заходів військового співробітництва Збройних Сил України на серпень-вересень 2013 року.

Планується, що у заходах програми візиту візьме участь делегація заступника командувача Морського компоненту НАТО “Нортвуд” віце-адмірала Крістіана Канова (ВМС Франції). Програма візиту також передбачає протокольні зустрічі, спілкування моряків прибулих кораблів з їхніми українськими колегами, проведення дружнього матчу з баскетболу, знайомство з визначними місцями Севастопольського регіону.

Під час протокольної зустрічі у штабі флоту відбувся обмін думками тимчасово виконуючого обов’язки командувача ВМС ЗС України віце-адмірала Сергія Єлісєєва з командуванням походу, який очолює командир 2-ї Постійно діючої військово-морської протимінної групи НАТО (SNMCMG2) капітан 2 рангу Маттіас Сайпель, щодо важливості розвитку дружніх стосунків між флотами різних країн світу задля зміцнення безпеки на морі.

Віце-адмірал Сергій Єлісєєв висловив готовність української сторони сприяти у питаннях організації дозвілля моряків та в усіх інших питаннях під час перебування у Севастополі.

У протокольній зустрічі також взяли участь ряд представників посольств в Україні.

Капітан 2 рангу Маттіас Сайпель подякував українським морякам за теплий прийом і наголосив, що особовий склад прибулих кораблів дуже радий нагоді відвідати таке історичне місто, як Севастополь.

Візит кораблів SNMCMG2 триватиме до 2 вересня.