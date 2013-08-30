Про це сьогодні, 30 серпня, повідомив Міністр оборони України Павло Лебедєв під час брифінгу в приміщенні Українського національного інформаційного агентства “Укрінформ”. Він наголосив, що якісна підготовка і виховання офіцерського корпусу є одним з основних напрямків військової реформи.

– Мета реформи військової освіти – підвищення якості підготовки військових фахівців та зменшення витрат на утримання системи. Кількість вищих військових навчальних закладів буде приведено до реальної потреби фахівців у військах, – розповів Міністр оборони.

Павло Лебедєв також повідомив, що на базі трьох навчальних центрів у Полтавській, Кіровоградській і Миколаївській областях планується створити ліцеї, у яких навчатимуться близько 2 тисяч ліцеїстів-сиріт, які в подальшому, за бажанням, можуть бути прийняті для проходження контрактної служби в армії з відповідним соціальним і матеріальним забезпеченням.

Загалом цього року до військових ВНЗ на навчання було зараховано близько 1000 чоловік. Кандидати для вступу на навчання до військових ВНЗ, крім надання сертифікату Українського центру оцінки якості освіти, проходили професійно-психологічний відбір, оцінку рівня фізичної підготовки та ретельний медичний огляд військово-лікарською/лікарсько-льотною комісією.

– Це дозволило відібрати найкращих юнаків і дівчат, зорієнтованих на військову кар’єру. Загальний конкурс кандидатів у середньому склав 2,3 особи на місце, – повідомив Міністр оборони.