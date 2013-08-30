Українське військо укомплектоване контрактниками на 58%
16:51, 30 серпня 2013Військо
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За його словами, сьогодні найбільше укомплектовані контрактниками флот, авіація і спецназ, а найменше контрактників – у Сухопутних військах.
Про це сьогодні, 30 серпня, заявив Міністр оборони України Павло Лебедєв під час брифінгу в приміщенні Українського національного інформаційного агентства “Укрінформ”.
Міністр оборони розповів, що з початку цього року на контрактній основі в армію було прийнято 6,8 тис. чоловік, а до кінця року ця цифра становитиме 7 тисяч. На сьогоднішній день перевага прийнятих контрактників над звільненими становить 3,7 тис. чоловік.
– Планується, що 2014 року в українську армію на контрактній основі буде прийнято 4,8 тисіч військовослужбовців, у 2015 – близько 5 тисяч, а в 2016-2017 роках в межах 4,5 - 5 тисяч чоловік, – зазначив Міністр оборони України Павло Лебедєв.
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