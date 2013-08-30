З’єднання Blaсkseafor прибуло з візитом в порт Синопа

Командир Blaсkseafor контр-адмірал Андрій Тарасов (ВМС ЗС України), командири тральщика “Прибой” (ВМС Болгарії), ракетного корабля на повітряній подушці “Бора” (Чорноморський флот Російської Федерації), корвету “Еустатіу Себастіан” (ВМС Румунії), фрегату КРЗ “Тургутреіс” (ВМС Туреччини) і штабного корабля з’єднання – корабля управління “Славутич” (ВМС ЗС України) у другій половині дня п’ятниці здійснять візити ввічливості губернатору, меру Синопа та начальнику гарнізону.

У подальші дні програма перебування у Синопі передбачає проведення прес-конференції командування оперативного з’єднання на кораблі управління “Славутич”, відвідування кораблів мешканцями і гостями міста, демонтаж апаратури зв’язку системи “комп’ютер – комп’ютер” FORESC, спільну нараду за підсумками активації.

Візит кораблів триватиме до 3 вересня, коли кораблі вийдуть з порту, і перед тим, як вирушити до місць постійного базування, проведуть на зовнішньому рейді Синопа традиційну церемонію урочистого проходження повз штабний корабель – корабель управління “Славутич”.

Як повідомлялося, серпнева 2013 року активація розпочалася 14 серпня у Севастополі. 17 серпня за участю делегацій командувачів військово-морських сил країн Чорноморського регіону відбулася церемонія передачі командування Blaсkseafor, за принципом ротації воно на період з серпня 2013 року по серпень 2014 року перейшло від ВМС Турецької Республіки до ВМС ЗС України. Кораблі Blaсkseafor провели у морі низку навчань і тренувань, крім Севастополя вони також відвідали порт міста Новоросійськ (Російська Федерація).