Лебедєв: Міністерство оборони упорядковує службу резервістів

Про це сьогодні, 30 серпня, під час брифінгу на тему: “Останній призов. За крок до контрактної армії” розповів Міністр оборони України Павло Лебедєв.

Він наголосив, що Міністерство оборони упорядковує так звану службу резервістів – уточнюються соціальні виплати для них, плани бойової підготовки.

– Цю програму ніхто не згортав, її уточнюють, – відмітив Павло Лебедєв.