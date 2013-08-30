Лебедєв: Міністерство оборони упорядковує службу резервістів
18:18, 30 серпня 2013Військо
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Міністерство оборони упорядковує так звану службу резервістів – уточнюються соціальні виплати для них, плани бойової підготовки.
Про це сьогодні, 30 серпня, під час брифінгу на тему: “Останній призов. За крок до контрактної армії” розповів Міністр оборони України Павло Лебедєв.
Він наголосив, що Міністерство оборони упорядковує так звану службу резервістів – уточнюються соціальні виплати для них, плани бойової підготовки.
– Цю програму ніхто не згортав, її уточнюють, – відмітив Павло Лебедєв.
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