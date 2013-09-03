У Севастополі військові моряки відвідали підшефний дитячий будинок

– На вітчизняному флоті вже стало доброю традицією “тримати” шефство військових частин і органів військового управління над дитячими навчальними закладами, – зазначив заступник командувача Військово-Морських Сил Збройних Сил України з виховної та соціально-психологічної роботи – начальник управління капітан 1 рангу Андрій Урсол.

Офіцер повідомив, що в поточному році планується збільшити представництво вихованців дитячого закладу в гуртці “Школа юнг”, що вже другий рік діє на базі Академії ВМС ім.П.Нахімова.

Капітан 1 рангу Андрій Урсол також зазначив, що для підшефних вихованців будуть і надалі проводитися екскурсії на бойові кораблі і військові частини флоту. Крім того, плануються спільні творчі проекти дитячих закладів з військовими моряками, зокрема, спортивні заходи, виїзди на природу.

За словами директора дитячого будинку № 2 Любові Орлової, рівно рік тому над установою започатковано шефство Командування Військово-Морських Сил Збройних Сил України.

– Я вдячна командуванню українського флоту за постійну увагу до нашого дитячого будинку і дуже приємно, що ми разом пішли вперед у всебічному вихованні наших дітлахів, які також вчаться у флотській “Школі юнг”, – зазначила Любов Орлова.

Українські військові моряки до нового навчального року подарували дітям канцелярські приладдя, торт та інші солодощі.