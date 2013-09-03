Компетентно про призов та контрактну службу для населення

Так, у Дніпропетровську в інформаційному агентстві “Днепр Пост” відбулася прес-конференція, присвячена переходу Збройних Сил України на контрактний принцип комплектування та особливостям призовної кампанії “Осінь – 2013”.

На запитання журналістів відповідали заступник Дніпропетровського обласного військового комісара з виховної роботи підполковник Сергій Полуциган та заступник Дніпропетровського обласного військового комісара з призову підполковник Юрій Павлов.

Офіцери поінформували журналістів центральних та регіональних засобів масової інформації про хід реформування Української армії, заходи щодо створення умов комплектування армії військовослужбовцями за контрактом, роботу, яка проводиться щодо підвищення соціальної захищеності військовослужбовців та членів їх сімей, а також про хід відбору кандидатів для проходження військової служби за контрактом на посадах рядового, сержантського та старшинського складу.

– Зокрема, цієї осені буде проведено останній призов на строкову військову службу, після чого Збройні Сили комплектуватимуться військовослужбовцями контактної служби, – повідомив підполковник Сергій Полуциган.

У свою чергу, заступник Дніпропетровського обласного військового комісара з призову підполковник Юрій Павлов поінформував присутніх, що з 1 жовтня офіційно стартує остання осіння призовна компанія. В межах Дніпропетровської області проходитимуть службу більше 500 призовників, що становить майже 70% від плану обласного військкомату на призов до Збройних Сил України.

– Вже 4 жовтня з обласного збірного пункту буде відправлена перша партія молодого поповнення, – повідомив підполковник Юрій Павлов.

Як розповіли офіцери, 15 кращих представників Дніпропетровщини поповнять нинішньої осені лави Окремого полку Президента України.

Під час прес-конференції журналісти також отримали змістовні відповіді на запитання щодо соціального захисту військовослужбовців строкової служби та їхніх сімей, забезпечення призовної компанії “Осінь – 2013”.

А у Запоріжжі, в студії телеканалу “Муніципальна телевізійна мережа” відбувся прямий ефір телевізійної програми “Прес-центр”. Участь у програмі взяли заступник обласного військового комісара з виховної роботи полковник Михайло Логвінов, голова обласної військово-медичної комісії майор медичної служби Андрій Рязанцев та журналісти регіональних ЗМІ.

Під час телепрограми полковник Михайло Логвінов поінформував телеглядачів, що в районних (міських) військкоматах області продовжується робота по підготовці до якісного та організованого призову громадян на строкову військову службу та відбір кандидатів на військову службу за контрактом на посади рядового, сержантського та старшинського складу із числа військовозобов’язаних та призовників.

Своєю чергою, майор медичної служби Андрій Рязанцев розповів про стан медичного забезпечення заходів призову громадян на строкову військову службу до Збройних Сил та інших військових формувань України, а також про особливості медичного огляду кандидатів на військову службу за контрактом.