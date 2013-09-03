Дуелі великого калібру

Напередодні учасники змагань виконали снайперську стрільбу на влучність.

Сьогодні, 3 вересня, воїни-танкісти демонстрували свою майстерність у водінні бойових машин та швидкісній стрільбі. На цьому етапі змагань кожен екіпаж долав дистанцію півтора кілометри з підступними перешкодами.

Прибувши на рубіж відкриття вогню, танкісти завантажували боєприпаси та вражали цілі за обмежений час. Перший постріл з гармати вони мали здійснити не пізніше, ніж за 20 секунд після команди на відкриття вогню.

Всього ж з озброєння танка екіпажі вражали низку цілей умовного противника серед яких зокрема: “танк”, “безвідкатна гармата”, “кулеметний розрахунок” і “вертоліт” на відстані 1400-1800 метрів з гармати та 400-800 метрів з кулемета Калашникова танкового відповідно.

Як повідомили члени суддівського комітету конкурсу більшість танкових підрозділів вже виконали вправи зі снайперської та нічної стрільби. Попереду у конкурсантів ще випробування бойовою стрільбою взводу у наступі.