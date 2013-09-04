Актуальні питання виховання патріотів обговорено в Харкові

Головною метою заходу стало аналіз стану і шляхів підвищення якості навчання предмета “Захист Вітчизни” та організація військово-патріотичного виховання в загальноосвітніх навчальних закладах Харківщини.

На початку зборів заступник військового комісара Харківського військового комісаріату полковник Юрій Калгушкін заохотив рішенням начальника гарнізону окремих викладачів середніх навчальних закладів.

– Рівень військово-патріотичного виховання дітей і молоді Харківщини дуже важливий в плані комплектування Збройних Сил України військовослужбовцями-контрактниками. Тому офіцери та працівники райвійськкоматів області активно допомагатимуть навчальним закладам у проведенні тематичних заходів, – зазначив полковник Юрій Калгушкін.

В ході методичних зборів було обговорено актуальні питання щодо пошуків нових методів роботи з допризовною молоддю та поліпшення якості проведення практичних занять за навчальною дисципліною “Захист Вітчизни”.