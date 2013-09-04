Восени 2013 року на строкову службу призовуть 10 800 осіб

Відповідний документ було схвалено на засіданні Уряду 4 вересня.

Цим розпорядженням передбачено призов та відправку у війська восени цього року – 10 800 осіб, що на 2 500 менше у порівнянні з минулим весняним призовом 2013 року. Зокрема, передбачено призов до Збройних Сил України – 5 000 осіб, Внутрішніх військ МВС України – 4 800, Державної спеціальної служби транспорту – 1 000.

Призовні комісії розпочнуть свою роботу з 1 жовтня і завершать її 30 листопада 2013 року.

Комплектування молодим поповненням з’єднань, військових частин, військових навчальних закладів, установ та організацій Збройних Сил України у 2013 році сплановано провести за територіальним принципом, а у разі нестачі якісного призовного ресурсу для формування команд згідно з встановленими вимогами до відбору – за рахунок ресурсів суміжних областей.

Фінансування заходів буде здійснюватися за рахунок коштів, передбачених у Державному бюджеті України. Кошти у сумі 3 129 948 гривень сплановані в кошторисних призначеннях на утримання Міністерства оборони України та інших центральних органів виконавчої влади, у підпорядкуванні яких перебувають військові формування.