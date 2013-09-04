Восени 2013 року на строкову службу призовуть 10 800 осіб
Кабінет Міністрів України затвердив чисельність громадян України, які підлягають призову на строкову військову службу, та обсяги видатків для проведення осіннього призову у 2013 році.
Відповідний документ було схвалено на засіданні Уряду 4 вересня.
Цим розпорядженням передбачено призов та відправку у війська восени цього року – 10 800 осіб, що на 2 500 менше у порівнянні з минулим весняним призовом 2013 року. Зокрема, передбачено призов до Збройних Сил України – 5 000 осіб, Внутрішніх військ МВС України – 4 800, Державної спеціальної служби транспорту – 1 000.
Призовні комісії розпочнуть свою роботу з 1 жовтня і завершать її 30 листопада 2013 року.
Комплектування молодим поповненням з’єднань, військових частин, військових навчальних закладів, установ та організацій Збройних Сил України у 2013 році сплановано провести за територіальним принципом, а у разі нестачі якісного призовного ресурсу для формування команд згідно з встановленими вимогами до відбору – за рахунок ресурсів суміжних областей.
Фінансування заходів буде здійснюватися за рахунок коштів, передбачених у Державному бюджеті України. Кошти у сумі 3 129 948 гривень сплановані в кошторисних призначеннях на утримання Міністерства оборони України та інших центральних органів виконавчої влади, у підпорядкуванні яких перебувають військові формування.