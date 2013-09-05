Команда Сухопутних військ – переможець 21-го Чемпіонату ЗСУ з пожежно-прикладного спорту

Участь у змаганнях брали сім команд – збірні видів, Озброєння, Тилу, Головного управління оперативного забезпечення Збройних Сил України та Національного університету оборони України імені Івана Черняховського.

Головний суддя змагань, начальник відділу пожежної безпеки Збройних Сил України підполковник Валерій Сташевський підкреслив, що змагання проводилися як у командній, так і в індивідуальній першості. Протягом двох днів спортсмени-вогнеборці визначали кращих у таких видах: підйом по штурмовій драбині на 4-й повеpх учбової башти, подолання 100-метpової смуги з перешкодами, двоборство, пожежна естафета 4х100 метрів і бойове розгортання від пожежного автомобіля.

– Змагання військових вогнеборців Хмельниччина приймала вперше, до цього усі чемпіонати Збройних Сил України проходили у Харкові, – зауважив підполковник Валерій Сташевський. – Проте, хмельниччани на “відмінно” підготувались до Чемпіонату.

У результаті напруженої боротьби “за секунди” переможцем індивідуального заліку чемпіонату у подоланні 100-метрової смуги з перешкодами став солдат Іван Побережний (Озброєння). “Срібну” медаль виборов його колега по збірній солдат Генадій Тепличук. Трійку призерів замкнув представник команди Сухопутних вівйськ солдат Олександр Яворський.

У підйомі по штурмовій драбині на 4-й повеpх учбової башти звання чемпіона здобув солдат Роман Нестерук (Сухопутні війська), другу сходинку п’єдесталу посів переможець у 100-метрівці солдат Іван Побережний. “Бронзова” нагорода у солдата Дмитра Медвідя (Сухопутні війська).

У двоборстві – за сумою двох видів (100-метрова смуга з перешкодами і підйом по штурмовій драбині на 4-й повеpх учбової башти), кращим став солдат Іван Побережний, друге місце у солдата Романа Нестерчука і “бронза” у Дмитра Медвідя.

Щодо командних видів, то у бойовому розгортанні від пожежного автомобіля кращий результат чемпіонату продемонструвала збірна Повітряних Сил. Друге місце посіли військові спортсмени-вогнеборці Національного університету оборони України. Трійку призерів замкнула команда Озброєння.

У найвидовищному виді змагань – естафеті 4х100 перемогу святкували вогнеборці Сухопутних військ, друге місце у команди Озброєння і “бронза” у Національного університету оборони України.

За рішенням суддівської колегії і результатами усіх видів змагань чемпіоном першості Збройних Сил України 2013 року стала збірна команда Сухопутних військ. Друге місце посіли минулорічні чемпіони – представники команди Озброєння ЗС України. “Бронзові” медалі чемпіонату у наднапруженому суперництві з командою Повітряних Сил вибороли військові вогнеборці Національного Університету оборони України імені Івана Черняховського.