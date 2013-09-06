Клуб любителів старовинної авіації Air Squadron нагородив українських військових

Почесні грамоти та пам’ятні медалі учасникам заходу вручив заступник начальника Генерального штабу Збройних Сил України генерал-лейтенант Юрій Думанський.

Варто зазначити, що за результатами проведеного візиту, свідками якого стали жителі багатьох міст України, британська сторона надіслала листи-подяки на ім’я керівників міністерств та відомств України з подякою від членів Клубу за відмінну організацію та високий професіоналізм під час проведення заходу.

Довідка. Клуб любителів старовинної авіації – “Air Squadron” засновано в Лондоні у 1966 році. Сьогодні “Air Squadron” налічує близько 100 пілотів, у тому числі кількох колишніх високопосадовців Збройних Сил Великобританії. Членами літаючої ескадрильї є Його Королівська Високість принц Філіп (чоловік королеви Єлизавети ІІ), принц Чарльз (син королеви), принц Ендрю (онук королеви) і принц Його Королівська Високість Принц Майкл Кетський.