Президент перевірив вишкіл військовослужбовців

Сьогодні, 1 жовтня, Президент України – Верховний Головнокомандувач Збройних Сил України Віктор Янукович під час робочої поїздки до Львівської області перевірив вишкіл підрозділів Сухопутних військ і Повітряних Сил та готовність військовослужбовців цих видів Збройних Сил України до виконання завдань за призначенням.

На початку навчань, що відбуваються у Міжнародному центрі миротворчості та безпеки Академії сухопутних військ, Віктор Янукович здійснив пуски протитанкових керованих ракет “СТУГНА-П”. Після запуску начальник Генерального штабу – Головнокомандувач Збройних Сил України генерал-полковник Володимир Замана ознайомив Президента з окремими видами озброєнь, які використовують у Збройних Силах України.