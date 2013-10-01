2014 рік стане початком розбудови нової, сучасної української армії на контрактній основі - Янукович
“Осінній призов на строкову службу до Збройних Сил став останнім – з 2014 року українська армія переходить на контрактну основу”. Про це заявив Президент України – Верховний Головнокомандувач Збройних Сил України Віктор Янукович під час спілкування з представниками ЗМІ у Міжнародному центрі миротворчості та безпеки Академії Сухопутних військ на Львівщині.
– 2014 рік – це вже фактично початок розбудови нової, сучасної української армії на контрактній основі, – сказав Віктор Янукович.
За його словами, на сьогодні 60% Збройних Сил вже складають контрактники, а з часом їх кількість збільшуватиметься.
Водночас Глава держави зазначив, що на підготовку професійних військовослужбовців потрібен певний час.
– Звичайний солдат строкової служби за такий короткий термін часу не здатний отримати якісну підготовку. А ми повинні розуміти, що наші бійці мають справу з сучасним озброєнням, електронною технікою, – підкреслив Президент України Віктор Янукович.
На переконання Президента України, перехід на професійну, контрактну армію є вимогою сьогодення.
– Ми зобов’язані це робити, і ми зробимо! – наголосив Глава держави.