Ще 880 квартир отримають військовослужбовці Збройних Сил до кінця року

У заході взяли участь понад сімдесят представників громадських організацій. В ході зустрічі було розглянуто чимало проблемних питань, в тому числі щодо перспектив забезпечення житлом військовослужбовців, стану військового медичного забезпечення та протидії корупційним проявам у Збройних Силах. Участь в їх вирішенні взяв і Міністр оборони.

– Я закликаю припинити спекуляції чутками про скорочення військових госпіталів. Позиція Президента України та моя власна – не скорочувати, а зберегти. Щодо механізму розподілу путівок на санаторно-курортне лікування – готовий розглянути пропозиції Громадської ради, і у разі відповідності цих пропозицій чинному законодавству, одразу підписати, – відзначив Павло Лебедєв.

Керівник вітчизняного оборонного відомства також розповів про джерела фінансування вирішення питань житлової програми, яка вже знаходиться на розгляді у Президента України. Міністр оборони довів до відома представників громадських організацій, що в поточному році квартирами вже забезпечено 288 сімей військовослужбовців, а до кінця року планується надати ще 880 квартир.