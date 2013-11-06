Результатом інтенсивної законопроектної діяльності Міноборони є забезпечення проведення заходів реформування та розвитку ЗС України до 2017 року

В ході брифінгу перед початком прямої телефонної лінії Володимир Можаровський поінформував присутніх про основні аспекти діяльності Міністерства оборони та Збройних Сил України.

– На виконання поставлених Президентом завдань щодо проведення реформи Збройних Сил керівництво Міністерства оборони продовжує роботу з метою виведення на якісно новий рівень боєготовності Українського війська, забезпечення переходу на контрактний принцип комплектування, викорінення корупції, підвищення соціального захисту військовослужбовців, – наголосив заступник Міністра оборони України – керівник апарату.

Він підкреслив, що Указом Президента України від 2 вересня 2013 року № 479 затверджено Державну комплексну програму реформування і розвитку Збройних Сил України на період до 2017 року. Водночас, Указом № 498 від 2 вересня 2013 року затверджено новий військово-адміністративний поділ України, згідно з яким планується створення двох оперативних командувань – “Південь” і “Захід”.

– Поряд з цим, буде розширено повноваження та сфера відповідальності Командування Військово-Морських Сил, яке набуде статусу оперативного командування, – поінформував Володимир Можаровський.

Заступник Міністра оборони України – керівник апарату розповів про інші нормативно-правові акти, опрацьовані Міністерством оборони України у 2013 році.

– Впродовж 2013 року в оборонному відомстві було розроблено 108 проектів нормативно-правових актів, із яких 82 – прийнято, 26 – винесено на розгляд Верховної Ради, Адміністрації Президента та Уряду, – повідомив Володимир Можаровський.

Він наголосив, що прийняття цих нормативно-правових актів дасть змогу забезпечити проведення заходів реформування та розвитку Збройних Сил України на період до 2017 року, технічного переоснащення Збройних Сил, а також розширити межі участі Українського війська в міжнародних операціях з підтримання миру та безпеки.

– У 2013 році в Міністерстві оборони України відпрацьовано проекти законів, указів Президента України з питань допуску іноземних військових підрозділів для участі у багатонаціональних навчаннях на території України, направлення національного контингенту для участі України в місії ООН зі стабілізації у Демократичній Республіці Конго, операції НАТО з протидії піратству “Океанський щит” та в операції Європейського Союзу “EU NAVFOR ATALANTA”, – повідомив Володимир Можаровський.