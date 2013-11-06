Міноборони України розпочало роботу щодо створення військових ліцеїв у Миколаєві, Полтаві та Кіровограді

– У 2013 році зроблено значні кроки в галузі ідеологічної роботи та військово-патріотичного виховання молоді. З метою збереження фондів та матеріальної бази колишніх навчальних військових частин що скорочуються, створення умов для підвищення мотивації кращих представників молоді до військової служби у Збройних Силах України, Міністром оборони України прийнято рішення створити військові ліцеї у містах Миколаєві, Полтаві та Кіровограді. Цю роботу вже розпочали відповідні структурні підрозділи Міністерства оборони та Генерального штабу, командування видів Збройних Сил, – поінформував Володимир Можаровський.

Він зазначив, що з 1 вересня 2014 року у зазначених ліцеях розпочнуть навчання більше 1600 юнаків.