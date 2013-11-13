Львівські десантники впевнено виконують програму з набору на військову службу за контрактом

За словами командира позаштатного вербувального підрозділу капітана Романа Сегейди, лише за останні шість місяців аеромобільні підрозділи поповнили 275 молодих контрактників.

– Хочу наголосити на тому, що у нашій військовій частині на сьогоднішній день немає жодного військовослужбовця строкової служби. Цієї осені ми урочисто провели в запас останніх солдатів-строковиків. Ми довго йшли до цього, і зараз більше вісімдесяти відсотків особового складу – це військовослужбовці-контрактники, – зазначив офіцер.

За словами офіцера, на цьому етапі основна увага звертається на залучення кандидатів-водіїв з категорією “С”. Також він відзначив плідну співпрацю, що проводиться спільно з військовими комісарами Волинського обласного та районних військових комісаріатів.

– Нещодавно ми спільно з військовими комісарами відвідали навчальні заклади професійно-технічного спрямування в різних районах області. На місцях провели презентації військової служби за контрактом у Збройних Силах України, зокрема, у підрозділах Високомобільних десантних військ. До речі, перша зарплатня в молодого контрактника вищезазначених спеціальностей складає 3050 гривень, а після виконання п’яти стрибків, з січня наступного року вона збільшиться ще на 250 гривень.